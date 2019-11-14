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  • 14.11.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:57

'da "asker selamı" kararı! UEFA'ya meydan okuyacaklar

A Milli Futbol Takımımızın yıldızları, ile oynayacağımız karşılaşma öncesi önemli bir karar aldı. Millilerimiz İzlanda’ya gol atması halinde UEFA’ya inat tribünlere yine asker selamı verecek.

Milli Takım'da asker selamı kararı

Bu akşam 82 milyonun kalbi Türk Telekom Stadı'nda atacak. Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan ımız kader sınavında ile karşılaşacak. 19 puanı bulunan Milliler beraberlik halinde bile bitime 1 maç kala finalleri garantileyecek.

SON MAÇIMIZ ANDORRA İLE
20.00'deki maçı kazanmamız durumunda ise tarihimizde ilk kez eleme grubunu lider bitirme yolunda dev bir adım atacağız. Milli Takım son maçında ise Andorra'ya konuk olacak.

*Emre Belözoğlu İzlanda maçında oynayacak mı?

UEFA'YA İNAT ASKER SELAMI
Milli futbolcularımız İzlanda maçı öncesi önemli bir karar aldı. Ay-Yıldızlılar gol atmamız durumunda UEFA'nın başlattığı soruşturmaya inat yine tribünlere asker selamını verecek.

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