UEFA'dan "asker selamı" ile ilgili bir skandal karar daha! İrfan Can Kahveci'den sonra şimdi de...
Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile oynadığı maçta asker selamı verdiği gerekçesi ile İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma başlatan UEFA, skandal bir karara daha imza attı. İşte UEFA'nın asker selamı ile ilgili verdiği yeni skandal kararın detayları...
05.11.2019 12:56
- Son Güncelleme: 05.11.2019 12:56
UEFA, İrfan Can Kahveci'nin hakkında Wolfsberger maçında yaptığı asker selamlı sevinci nedeniyle hakkında soruşturma başlatmıştı.
UEFA'nın bir skandala imza atıp Medipol Başakşehir'de oynayan tam 5 ismi daha soruşturmaya sevk ettiği öğrenildi.
Disiplin Kurulu'na sevk edilen bu isimler 1 hafta içerisinde savunmalarını UEFA'ya teslim edecekler.
Konuyla alakalı olarak konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Futbolcularımızın asker selamı gündem oldu. Böyle bir haklı mücadelede Mehmetçiğimize, komutanımıza selamı yollamaktan rahatsızlık değil onur ve mutluluk duyarız."
"Biz bu selamı çaktığımızda tüylerimiz diken diken olur. Hiç kusura bakmasınlar. Böyle bir çifte standart olmaz. Oyuncu kardeşlerime gol attıklarında herkesin duygusunu istediği gibi ifade edebileceğini söyledim."