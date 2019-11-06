Süper Lig kulüplerinden büyük dayanışma... Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantısına katılan 18 kulüp UEFA'nın verdikleri asker selamı sebebiyle Başakşehirli İrfan Can, Visca, Azubuike, Visca, Robinho ve Caiçara hakkında soruşturma açmasını kınadı.
DEKLARASYON YOLLAYACAKLAR
Toplantıda konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Tüm kulüp başkanları olarak yapacağımız deklorasyonu UEFA'ya yollayacağız" dedi.
BU TAVIR ASLA KABUL EDİLEMEZ
Gümüşdağ UEFA'nın 6 futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmasını eleştirerek, "Bu tavır kabul edilemez. Çifte standardı kınıyoruz" diye konuştu.
SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ...
UEFA'nın çifte standart uyguladığını da söyleyen Gümüşdağ, "Esas olan ülkemizin itibarıdır. Söz konusun vatasa gerisi bizim için teferruattır" dedi.
UEFA BUNA NEDEN CEZA VERMEDİ?
Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Griezmann geçtiğimiz yıl Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti. Bunun dışında Milinkovic, Balbuena, Henry de asker selamı vermişti. Bunları görmeyen UEFA 6 oyuncumuz için soruşturma başlattı.
YENİ BAŞKAN MEHMET SEPİL
Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfı'nda olağanüstü genel kurula gidildi. Mehmet Sepil başkan seçildi. Yardımcıları ise Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz ve Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.
Süper Lig kulüplerinin tamamı UEFA'nın taraflı uygulamasına karşı hazırlanan tarihi deklarasyona imza attı.
UEFA, İrfan Can, Visca, Azubuike, M.Topal, Robinho ve Caiçara hakkınra soruşturma başlatmıştı.
BİR GÖRÜŞ - ERMAN TOROĞLU
UEFA IRKÇILIK YAPIYOR
UEFA'nın yaptığı ahlaksızlık. Niye batıyor ki bunlara verdiğimiz asker selamı. Biz asker milletiz veririz asker selamını. Asker selamında ne karşı tarafa bir saygısızlık ne de hakaret var. UEFA bizim asker selamıyla uğraşacağına Balotelli'ye yapılan ırkçı saldırıya baksın. Sırf Türk olduğu için Erzik'i başa getirmediler.
DEKLARASYON YOLLAYACAKLAR
Toplantıda konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Tüm kulüp başkanları olarak yapacağımız deklorasyonu UEFA'ya yollayacağız" dedi.
BU TAVIR ASLA KABUL EDİLEMEZ
Gümüşdağ UEFA'nın 6 futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmasını eleştirerek, "Bu tavır kabul edilemez. Çifte standardı kınıyoruz" diye konuştu.
SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ...
UEFA'nın çifte standart uyguladığını da söyleyen Gümüşdağ, "Esas olan ülkemizin itibarıdır. Söz konusun vatasa gerisi bizim için teferruattır" dedi.
UEFA BUNA NEDEN CEZA VERMEDİ?
Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Griezmann geçtiğimiz yıl Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti. Bunun dışında Milinkovic, Balbuena, Henry de asker selamı vermişti. Bunları görmeyen UEFA 6 oyuncumuz için soruşturma başlattı.
YENİ BAŞKAN MEHMET SEPİL
Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfı'nda olağanüstü genel kurula gidildi. Mehmet Sepil başkan seçildi. Yardımcıları ise Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz ve Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.
Süper Lig kulüplerinin tamamı UEFA'nın taraflı uygulamasına karşı hazırlanan tarihi deklarasyona imza attı.
UEFA, İrfan Can, Visca, Azubuike, M.Topal, Robinho ve Caiçara hakkınra soruşturma başlatmıştı.
BİR GÖRÜŞ - ERMAN TOROĞLU
UEFA IRKÇILIK YAPIYOR
UEFA'nın yaptığı ahlaksızlık. Niye batıyor ki bunlara verdiğimiz asker selamı. Biz asker milletiz veririz asker selamını. Asker selamında ne karşı tarafa bir saygısızlık ne de hakaret var. UEFA bizim asker selamıyla uğraşacağına Balotelli'ye yapılan ırkçı saldırıya baksın. Sırf Türk olduğu için Erzik'i başa getirmediler.
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