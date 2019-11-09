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Antalya'dan korkunç haber: 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

09.11.2019 07:36 - Son Güncelleme: 09.11.2019 07:59
Antalya'dan korkunç haber: 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Gece yarısı yeniden eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

Antalya'dan korkunç haber: 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE
Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

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Antalya'dan korkunç haber: 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı.

Antalya'dan korkunç haber: 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu.

Antalya'dan korkunç haber: 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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