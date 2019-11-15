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  • 15.11.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:13

davasında flaş gelişme!

’nin konuştuğu davası hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt , ağırlaştırılmış müebbet cezası için istinaf mahkemesine başvurulduğunu bildirdi.

Bakan yaptığı açıklamada, "Bu noktada; tüm 'nin yakından takip ettiği ve hepimizi derinden yaralayan kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimizi söylemeliyim. bakanlık olara 6284 kapsamında 100 bini aşkın davamız var. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için; Gerekçeli kararın Bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik. Hiçbir cezanın Emine kardeşimizi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması için bu itirazın yapılmasının zaruretine inanıyoruz. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızla işbirliği içinde sürdüreceğimizi Ve hukuki süreçlerin tümünün sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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