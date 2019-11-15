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  • 15.11.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 15:54

Polis amirinden olay çıkaran 'li vekil için efsane talimat: Süpür süpür

Suruç Belediye Başkanı 'li 'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına gelen HDP Milletvekili ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, Ayşe Sürücü'yü belediye binası önünde uzaklaştırmaya çalıştı. Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin, görev arkadaşlarına "Süpür, süpür" diye talimat verdiği duyuldu.

'li Suruç Belediye Başkanı 'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı.
Belediye binasının önüne gelen HDP Milletvekili , polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi. Polis, Sürücü'nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

"SÜPÜR, SÜPÜR" TALİMATI
Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi. Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir polisin, görev arkadaşlarına "Süpür, süpür" diye talimat verdiği duyuldu.

SABAH GÖZALTINA ALINDI
HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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