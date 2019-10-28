Kırıkkale'de 18 Ağustos 2019'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Fedai Varan (43), altı yıl önce ayrıldığı eşi Emine Bulut'u (38) kızı F.B.V'nin (10) gözü önünde bıçakla katletti. Geçtiğimiz hafta ise 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası yedi. Bu karara toplumun her kesimi tepki gösterdi. Cezanın gerekçeli kararı ise dün bildirildi. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında Fedai Varan'ın eyleminin, 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi Emine Bulut'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
ADIM ADIM TAKİP...
Emine Bulut cinayeti MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Genç kadını adım adım takip eden cani adam, önce belindeki bıçağı kontrol etmişti. Sonra da Bulut'u katletmişti.
FEDAİ VARAN
Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, 2014'te Varan'a 'hakaret' ve 'tehdit' davası açmıştı. Ancak eski eşinin ceza alıp, işsiz kalmasından endişe ettiği için şikayetini geri almıştı...
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