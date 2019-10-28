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davasında gerekçeli karar: Suç kasten öldürme

'de 18 Ağustos 2019'da tüyler ürperten bir işlendi. ’un katili müebbet aldı. Bu ceza tepkilere yol açtı. Gerekçeli karar ise dün açıklandı: Suç kasten öldürme.



Kırıkkale'de 18 Ağustos 2019'da tüyler ürperten bir işlendi. Fedai Varan (43), altı yıl önce ayrıldığı eşi Emine Bulut'u (38) kızı F.B.V'nin (10) gözü önünde bıçakla katletti. Geçtiğimiz hafta ise 'Kasten adam öldürme' suçundan cezası yedi. Bu karara toplumun her kesimi tepki gösterdi. Cezanın gerekçeli kararı ise dün bildirildi. 1'inci 'nin kararında 'ın eyleminin, 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, "Her ne kadar sanık Fedai Varan hakkında, eski eşi 'a yönelik 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre eylemin 'kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı anlaşılmakla birlikte müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

ADIM ADIM TAKİP...
Emine Bulut cinayeti MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Genç kadını adım adım takip eden cani adam, önce belindeki bıçağı kontrol etmişti. Sonra da Bulut'u katletmişti.




FEDAİ VARAN
Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut, 2014'te Varan'a 'hakaret' ve 'tehdit' davası açmıştı. Ancak eski eşinin ceza alıp, işsiz kalmasından endişe ettiği için şikayetini geri almıştı...

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