Türkiye'yi dehşete düşüren Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetinde katil eski eş Fedai Varan hakkındaki müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı ortaya çıktı. Kararda cinayetin tasarlayarak ve canavarca hisle işlenmediği ifadesi dikkat çekti. Gerekçede ise sanığın öldürme kastının yanında işkence ve azap çektirme kastının da bulunması gerektiği belirtildi. Varan'ın öldürme planı yaptığına dair delil bulunmadığını belirleyen mahkeme, "Sanığın 'kahpeyi öldürdüm' ve 'mal kestim' şeklindeki beyanları dikkate alındığında Varan'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmamıştır" denildi.
38 yaşındaki Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak katledilmişti.
Fedai Varan
38 yaşındaki Emine Bulut, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak katledilmişti.
Fedai Varan
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