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'un katili hakkındaki cezasının gerekçesi açıklandı

'yi dehşete düşüren 'deki inde katil eski eş hakkındaki cezasının gerekçesi açıklandı. Sanığın ‘canavarca hisle’ öldürmediği vurgulandı.

Canavarca değilmiş!
Türkiye'yi dehşete düşüren 'deki Emine Bulut inde katil eski eş Fedai Varan hakkındaki cezasının gerekçeli kararı ortaya çıktı. Kararda cinayetin tasarlayarak ve canavarca hisle işlenmediği ifadesi dikkat çekti. Gerekçede ise sanığın öldürme kastının yanında işkence ve azap çektirme kastının da bulunması gerektiği belirtildi. Varan'ın öldürme planı yaptığına dair delil bulunmadığını belirleyen mahkeme, "Sanığın 'kahpeyi öldürdüm' ve 'mal kestim' şeklindeki beyanları dikkate alındığında Varan'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmamıştır" denildi.



38 yaşındaki , 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak katledilmişti.











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