Emine Bulut cinayetinde şok detay: Korumadılar!

"RESEN DE KORUMA KARARI ALINABİLİR"

Görüntülerde Bulut'un saat 14.49.22'de karakoldan ayrıldığı anlaşılıyor. Bulut, polis merkezinden ayrıldıktan sonra saat 15.00'de 4 polisin imzasının bulunduğu bir tutanak tutuldu. Tutanakta, Bulut'un eşinden şikâyetçi olmadığı belirtilerek şöyle denildi: "18 Ağustos 2018 günü saat 14.00 sıralarında boşandığı eşi tarafından takip edildiği gerekçesiyle Polis Merkezime gelen Emine Bulut isimli şahısla Polis Merkezinden yapılan mülakatta, Polis Merkezine geldiğinde yanında bulunan 11 yaşlarındaki F.B.V isimli kızının henüz 3 aylıkken boşandığı eşi ile çarşıda karşılaşarak tartıştıklarını ve eşi tarafından takip edildiğini beyan etmiş olup, ayrıca boşandığı eşi tarafından cep telefonuna gönderilen küfürlü SMS'lerin olduğunu ancak bunları kızının yanında göstermeyeceğini beyan etmesiyle Grup Amiri ve Teşhis odasına geçildiği, adı geçen bayanın eşi tarafından gönderildiğini iddia ettiği bariz küfürlü SMS'leri kendi telefonundan göstermiş, tahmini 10-15 dk. sonra odanın penceresinden Zafer Caddesi giriş istikametine bakarak onu takip eden boşandığı eşinin gitmiş olduğunu ve artık kendisinin de gitmek istediğini beyan üzerine kendisine konuyla ilgili bir şikayeti olması halinde müracaatını almamız gerektiği hatırlatılmış, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır."