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  • 11.11.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 14:26

İkinci yargı paketi: ve ne oldu?

ikinci yargı paketi ve onun içinde yer alacak olan af ceza infaz yasası ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda nafaka af ve ceza infaz yasasının çıkıp çıkmayacağı arama motorlarında aratılıyor. 39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Süresiz nafaka yüzünden boşanan erkekler ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bu da erkeklerin mağdur olmasına neden oluyor. Bakanlık süresiz nı tırpanlayacak çalışmada sona geldi. Peki ve nafaka ile ilgili son dakika gelişmeleri nedir? Yargı paketiyle birlikte meclis gündemine girecek olan nafakada üç formül öne çıkıyor.

Genel af ve nafaka ne oldu?

AK Parti önümüzdeki günlerde nafaka ve çocukların icra ile görülmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketini Meclis gündemine taşıyacak. İkinci paket ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Basına yansıyan bazı bilgiler ve bazı AK Parti yöneticilerinin sözlü açıklamaları söz konusu. Bu yazıda bu açıklamalar çerçevesinde ikinci pakette yer alması muhtemel iki tartışmalı konu -infaz ve nafaka düzenlemeleri- mevcut sorunlar ve muhtemel çözüm önerileri çerçevesinde ele alınacaktır.

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İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

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