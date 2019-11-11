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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 19:20

ne zaman çıkacak? İçeriğinde neler var? İşte ve nde son durum

ve ndeki gelişmeler, mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından inceleniyor. Bir süre önce ilk yargı paketi meclise sunularak onaylanmıştı. Şimdi gözler nin ne zaman yasalaşacağına çevrildi. Bu kapsamda mahkum ve mahkum aileleri af yasasındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketinin içeriğinde neler var? İşte af yasası ve nde son gelişmeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte af yasası da gündeme gelen konuların başında yer aldı. Binlerce mahkum ve aileleri af yasasının çıkacağı tarihi bekliyor. Bu nedenle son dönemlerde af yasası, ceza indirimi, ömür boyu nafaka gibi konular özellikle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte yaşanan son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi." ifadelerini kullandı.

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