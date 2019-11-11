Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte af yasası da gündeme gelen konuların başında yer aldı. Binlerce mahkum ve aileleri af yasasının çıkacağı tarihi bekliyor. Bu nedenle son dönemlerde af yasası, ceza indirimi, ömür boyu nafaka gibi konular özellikle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte yaşanan son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi." ifadelerini kullandı.