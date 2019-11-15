Diyarbakır'da araçların ateşe verilerek polise saldırı düzenlenen olay ile 2015'te ele geçirilen patlayıcıdaki izlerlerle parmak izi eşleşen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Şiyar Tosun (18) gözaltına alındı.



Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yoldan geçen 5 otomobili durdurup içerisindeki indirdikten sonra araçlarla yolu trafiğe kapatıp eylem yapan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Sur Hendek çatışmalarında 3 ayrı noktada bomba düzenekleri ve araç içerisinde HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun'un oğlu Şiyar Tosun'un parmak izleri tespit edildi. 18 yaşındaki Şiyar Tosun'un olay günü 14 yaşında olması dikkat çekti.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada olay yerinde ele geçirilenleri paylaştı. Polis kayıtlarında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde tanzim edilen uzmanlık raporunda; "Fabel Castel ibareli naylon poşet üzerinden" elde edilen parmak izinin (Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu) Muhammed Şiyar TOSUN'a ait olduğu bildirildi.

POLİS KAYITLARINA BÖYLE GEÇTİ!

22.09.2015 günü Kervansaray Otel karşısında bulunan, 41 PT 322 plaka sayılı Oto içerisinde mühimmat olduğuna dair ihbar üzerine söz konusu araç çevik kuvvet müdürlüğüne getirilmiş yapılan incelenmede, araç içerisinde;

-1 adet Ceylan Petrol ibareli içerisinde bir miktar peçete bulunan kağıt,

-1 adet ibaresiz siyah renkli sağ takma kanadı kırık güneş gözlüğü,

-1 adet mavi renkli SAMSUNG marka cep telefonu,

-1 adet Life scents ibareli sprey kutu ele geçirilmiştir.

Ancak herhangi bir mühimmat tespit edilememiştir.

2019/4258 sayılı uzmanlık raporunda; "41 PT 322 plaka sayılı aracın sol ön kapı camı iç yüzeyinden" elde edilen 1 adet parmak izi

Polis tutanaklarında 21.08.2015 günü saat 21:30 sıralarında haber merkezinin Yenişehir İlçesi Benusen Deresi isimli cadde üzerinde 5 aracın yüzleri kapalı terör örgütü mensuplarınca kontak anahtarları alınarak yol kapama eylemi yaptıkları bilgisi üzerine olay yerine geçen güvenlik kuvvetlerine yönelik yüzleri kapalı şahıslar tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve olay yerinden hendek kazarak kaçtıkları yer aldı.

12 adet el bombası, 1 adet roketatar, 2 adet sevk motoru irtibatlı roketatar mühimmatı, 14 adet uzun namlulu silaha ait 16 adet 9mm çapında kovan, 1 adet tüp bomba süsü verilmiş kablo irtibatlı paket, 9 adet sigara izmariti vb. materyaller elde edilmiştir. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayın gerçekleştiği sokakta bulunan ; "Beyaz renkli tabak üzerinden" elde edilen 1 adet parmak izine yapılan,

(3) PKK/KCK Terör Örgütünün ilimiz Sur İlçesi başta olmak üzere bölge genelinde güvenlik güçlerine karşı uzun namlulu silahlı, roketatarlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılı ve tuzaklamalı bombalı eylemlerin artarak devam ettiği 10.10.2015 günü Diyarbakır Valiliği tarafından halkın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 11.10.2015 günü Diyarbakır Cumhurieyt Başsavcılığının İlimiz Sur İlçesinde kazılan tuzaklı hendeklerin kapatılması, kurulan bomba tuzaklamalı barikatların ortadan kaldırılması, kapatılan yolların açılması ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt mensuplarının yakalanarak sokakların güvenli hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında; 11.10.2015 günü saat 16:10 sıralarında Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi Ata 1 Sokak No:2 sayılı yerde yapılan aramada;

-1 adet 12 kg'lık mutfak tüpüne hazırlanmış kablo düzenekli EYB,

-1 adet yangın tüpüne hazırlanmış kablo düzenekli EYB,

-1 adet roketatar mühimmatı sevk motoru ve plastik muhafaza,

-315 adet kaleşnikof fişeği,

-1 adet av tüfeği,

-Bomba yapımında kullanılan çok sayıda eldiven, koli bandı, pamuk, pil, akü, elektrik kablosu ve bu malzemelerin içerisinde bulunduğu poşetler elde edilmiştir.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde tanzim edilen 2019/4257 sayılı uzmanlık raporunda; "Fabel Castel ibareli naylon poşet üzerinden" elde edilen 2 adet parmak izi tespit edilen;

(Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu) Muhammed Şiyar TOSUN (2001 Elazığ Alacakaya Bakladamla N.K.)