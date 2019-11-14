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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 15:11

Son dakika: MSB açıkladı! /'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde /'ye ait anti tank mayını deposu bulundu. PKK/YPG'nin depo olarak kullandığı okulda 50 adet anti tank ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, /'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

OKUL BİNASINDA BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.

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