PKK/YPG'nin Tel Abyad ana komuta merkezindeki tünel ve cephaneliği görüntülendi! İşte teröristlerin hain tuzakları

Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da örgüt üyelerinin kazığı tünel ve hendekler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yüzlerce giriş ve çıkışı bulunan tünel zinciri PKK/YPG'li teröristlerin elinde bulunan mahkum ve esirlere zorla kazdırılmış.Tüneller şehrin doğusundan başlayarak Türkiye sınırına ve Tel Abyad şehir merkezine kadar uzanıyor. Tel Abyad'da şehir merkezinde bulunan yüzlerce evin içini de tüneller kazılmış. Birçok örgüt üyesi ve militanın evini yerin altından birbirine bağlayan tüneller betonlarla güçlendirilmiş. İşte PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad'daki sözde ana komuta merkezlerinden bir tanesi...