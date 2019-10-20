PKK/YPG'nin Tel Abyad ana komuta merkezindeki tünel ve cephaneliği görüntülendi! İşte teröristlerin hain tuzakları
Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da örgüt üyelerinin kazığı tünel ve hendekler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yüzlerce giriş ve çıkışı bulunan tünel zinciri PKK/YPG'li teröristlerin elinde bulunan mahkum ve esirlere zorla kazdırılmış.Tüneller şehrin doğusundan başlayarak Türkiye sınırına ve Tel Abyad şehir merkezine kadar uzanıyor. Tel Abyad'da şehir merkezinde bulunan yüzlerce evin içini de tüneller kazılmış. Birçok örgüt üyesi ve militanın evini yerin altından birbirine bağlayan tüneller betonlarla güçlendirilmiş. İşte PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad'daki sözde ana komuta merkezlerinden bir tanesi...
Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da örgüt üyelerinin kazığı tünel ve hendekler de bir bir ortaya çıkmaya başladı.
İŞTE PKK'YPG'NİN TEL ABYAD'DAKİ TÜNELLERİNDEN GÖRÜNTÜLER VE CEPHANELİĞİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Ahaber ekibi, PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad şehir merkezinde bulunan sözde ana komuta merkezlerinden bir tanesi görüntüledi. PKK/YPG bölgeye gelmeden önce bir gıda deposu olarak kullanılan bu alan, teröristlerin bölgeye gelmesiyle onların sözde ana karargahlarından bir tanesi oldu. PKK/YPG terör örgütüne ait kıyafetler hala duruyor.