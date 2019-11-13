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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 14:53

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için ve Timlerimiz mayın/ tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

(MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Su Altı Savunma () ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi () tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı () tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ timlerimiz mayın, EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın, EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek" denildi.




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