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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 12:19

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 923 EYP ile 337 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 923 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 337 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den 'Barış Pınarı Harakatı' açıklaması!

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü, komandolara mayın arama köpeklerinin de eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 923 EYP ile 337 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşte MSB'nin paylaştığı kareler:





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