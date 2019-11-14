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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 15:48

Son dakika: 'de 39 düzensiz yakalandı

Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz yakalandı.

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'ta 'ın 'na geçme hazırlığı yapan uyruklu 39 düzensiz i yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmeler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleğine el kondu.

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