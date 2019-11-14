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  • 14.11.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 15:35

'ın sır ölümünde son dakika gelişmesi: Baba soruşturmanın tanığına baskı yapmış

Valiliği, Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Vatan'ın (11) babası ve 3 şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, baba Şaban Vatan ve beraberindeki şüpheliler K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü verip, soruşturmanın tanığı 'e baskı ve tehditte bulunup, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.



Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süren soruşturmada tanık olan Mürsel Küçükal'in, baba Şaban Vatan ve yanındaki 3 şüpheli tarafından atölyeye kapatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp ilimizden ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir. 13.11.2019 günü Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. 'Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini' ihbar etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban Vatan'ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel Küçükal isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Küçükal'ın ikametine gitti.

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