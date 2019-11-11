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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:33

Son dakika: Aydın'da 68 düzensiz yurt dışına kaçarken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 68 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandılar!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 68 düzensiz yakalandı.

Komutanlığı ekipleri, Pamucak ve Kuşadası açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Ekipler botlardaki aralarında çocukların da olduğu 47'si , 4'ü Afganistan, 14'ü Kuveyt, 3'ü Filistin uyruklu 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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