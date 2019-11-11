Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 68 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pamucak ve Kuşadası açıklarında iki lastik botu durdurdu.
Ekipler botlardaki aralarında çocukların da olduğu 47'si Suriye, 4'ü Afganistan, 14'ü Kuveyt, 3'ü Filistin uyruklu 68 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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