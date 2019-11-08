İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 257 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.