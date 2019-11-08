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  • 08.11.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 17:41

Son dakika: 'de 257 düzensiz yakalandı

'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 257 düzensiz gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yakalandı! Tam 257 kişi

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerde yapılan denetimlerde, Fas, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 257 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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