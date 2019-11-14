Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 15:15

Başkan  Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Son dakika haberine göre Başkan , özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan 'a geldi.

Başkan Erdoğan yurda döndü

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan  Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri