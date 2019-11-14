Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 6 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.
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