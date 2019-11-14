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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 20:05

'ın kuzeyindeki bölgesine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlere bomba yağdı!

(MSB), 'ın kuzeyindeki bölgesinde düzenlenen hava harekâtında 6 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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