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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 18:33

Terör örgütü 'ya yönelik Kıran-6 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonu kapsamında 'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya ağır darbe vuruldu. Operasyonda çok sayıda silah mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi.

PKK'ya bir dabe daha!

'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/ faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 12 Kasım'da ilçeye bağlı Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe kırsalına "Kıran-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, RPG 7 roketatar, keskin nişancı tüfeği, iki piyade tüfeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 anti tank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 fişek, 3 bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

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