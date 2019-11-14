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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 20:52

Emine Erdoğan 'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, kapsamında ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan 'ni ziyaret etti, üyeleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, ne ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ziyareti kapsamında Maryland eyaletinde Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, bir araya geldiği Kadın Komitesi üyelerinin çalışmalarını dinlediğini ve onlara başarı dilediğini aktardı.

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