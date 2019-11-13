Bugünkü
Takvim

Kandil’i bombaladık

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

Kandil’i bombaladık
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKandil’i bombaladık
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri