TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
- Güncel
- 13.11.2019
- Gazete
Kandil’i bombaladık
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 6 terörist, etkisiz hale getirildi.
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