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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:03

Son dakika: ve 'ten Kuzey 'ta ortak operasyon! 'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, " ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi." denildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe

'ndan yapılan açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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KARTAL KARTAL

ELLERİNİZE SAGLIK ALLAHIM BEREKETİNİ VERSİN AMİNNNNNNN.............................

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cevapla 14.11.2019 11:13
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