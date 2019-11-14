Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.