Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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ELLERİNİZE SAGLIK ALLAHIM BEREKETİNİ VERSİN AMİNNNNNNN.............................
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