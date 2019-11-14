ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray görüşmesinin yankıları sürüyor. Özellikle Fatih Portakal'ın görüşmeye ilişkin yorumları sosyal medyayı salladı.

ERDOĞAN'IN TRUMP KARŞISINDA EZİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Portakal, Erdoğan'ı Trump'ın karşısında güçsüz olmak ve ABD başkanına yaranmakla suçladı. Portakal'ın ağır ithamları bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın, ABD'li muhalif senatörle Erdoğan'ı bir araya getirdiğini iddia eden Portakal, bu durumu diplomatik skandal olarak niteledi.

SENATÖRÜN OTURUŞUNU ÇARPITTI

Portakal ayrıca YPG destekçisi Lindsay Graham'in bacak üstüne bacak atmasını, "Erdoğan'ın karşısında dikkat çeken oturuş" başlığıyla haber yapan muhalif Oda TV sitesinin linkini paylaştı.

Batı dünyasında bacak atmanın normal karşılandığını bilmezden gelen Portakal'ın, Erdoğan'ın muhatabı olan Trump'ın oturuş pozisyonunu görmezden gelmesi ise bir başka eleştiri konusu oldu.

Fox Haber'in sunucusunun tartışılan bu paylaşımlarına tepkiler çığ gibi geldi. Güç gösteremedi iddiasına kullanıcılar, senatör Lindsay Graham'ın Ermeni tasarısını veto etmesini paylaştılar.

BATI BASININDA TRUMP'A TEPKİ HABERLERİ

Kullanıcılar ayrıca Portakal'a CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" yorumunu hatırlattı. ABD basınında Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen Trump'ın sözlerinin Batı basınında manşetlere taşınması da paylaşıldı.

PORTAKAL'A TEPKİ YAĞDI

Fatih Portakal'ın bu paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı. Kısa sürede binlerce tepki mesajı paylaşan kullanıcılar, 'Rezilsin Portakal' şeklinde TT oluşturdu.

İşte Fatih Portakal'a tepki paylaşımlarından bazıları: