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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:07

, Twier'da '' etiketiyle TT oldu!

Anahaber Sunucusu 'ın Başkan Erdoğan'ın ziyareti hakkındaki paylaşımları da büyük tepki topladı. Kısa sürede binlerce tepki mesajı atan sosyal medya kullanıcıları nedeniyle Twier'da '' TT'si oluşturdu.

'Rezilsin Portakal' etiketiyle TT oldu!

Başkanı ile 'ın görüşmesinin yankıları sürüyor. Özellikle 'ın görüşmeye ilişkin yorumları yı salladı.

ERDOĞAN'IN TRUMP KARŞISINDA EZİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Portakal, Erdoğan'ı Trump'ın karşısında güçsüz olmak ve ABD başkanına yaranmakla suçladı. Portakal'ın ağır ithamları bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın, ABD'li muhalif senatörle Erdoğan'ı bir araya getirdiğini iddia eden Portakal, bu durumu diplomatik skandal olarak niteledi.

SENATÖRÜN OTURUŞUNU ÇARPITTI
Portakal ayrıca destekçisi 'in bacak üstüne bacak atmasını, "Erdoğan'ın karşısında dikkat çeken oturuş" başlığıyla haber yapan muhalif Oda TV sitesinin linkini paylaştı.

Batı dünyasında bacak atmanın normal karşılandığını bilmezden gelen Portakal'ın, Erdoğan'ın muhatabı olan Trump'ın oturuş pozisyonunu görmezden gelmesi ise bir başka eleştiri konusu oldu.

Fox Haber'in sunucusunun tartışılan bu paylaşımlarına tepkiler çığ gibi geldi. Güç gösteremedi iddiasına kullanıcılar, senatör Lindsay Graham'ın Ermeni tasarısını veto etmesini paylaştılar.

BATI BASININDA TRUMP'A TEPKİ HABERLERİ
Kullanıcılar ayrıca Portakal'a CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" yorumunu hatırlaı. ABD basınında Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen Trump'ın sözlerinin Batı basınında manşetlere taşınması da paylaşıldı.

PORTAKAL'A TEPKİ YAĞDI
Fatih Portakal'ın bu paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı. Kısa sürede binlerce tepki mesajı paylaşan kullanıcılar, '' şeklinde TT oluşturdu.

İşte Fatih Portakal'a tepki paylaşımlarından bazıları:

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