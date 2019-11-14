Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 17:02

Son dakika: bölgesinde teröristlere ait ele geçirildi

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü /'nin sivillere yönelik yeni bir saldırısı son anda önlendi" denildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (), bölgesindeki 'da bölücü terör örgütü / tarafından hazırlanan ele geçirildi.

nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri