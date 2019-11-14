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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:54

'li 'nden adrese teslim ihale!

lerden önce liyakaetten dem vuran ancak göreve geldikleri gibi yandaşa ihaleler dağıtan 'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li 'nin, CHP’li ’nın da üyesi olduğu 'e belediyeden “mesleki eğitim” adı altında 276 bin liralık ihale verdiği ortaya çıktı.

CHP'li Şişli Belediyesi'nden adrese teslim ihale!

Hizmetten ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen 'li belediyelerde şimdi de yandaş isimleri zengin etme furyası da baş gösterdi. CHP'li 'nin, kişiye özel ihalelere çıkarak, tüyü bitmemiş yetimin rızkını yandaş isimlere yedirdiği ortaya çıktı.

CHP'nin arka bahçesi olarak bilinen ve partinin üst düzey isimlerinden 'nın da üyesi olduğu ve 'nın (), Şişli Belediyesi eliyle semirtildiği belirlendi.

REKLAMCI DA SEMİRTİLMİŞTİ
Yeni Akit'te yer alan habee göre, CHP'li Şişli Belediyesi'nin açtığı Mesleki Eğitim ve Süreç Yönetim ihalesine tek firma olarak davet edilen TÜSES'in 276 bin liralık ihaleyi cebine koyduğu öğrenildi. Terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP'nin oylarıyla 'da göstermelik bir başarı kazanan CHP'li belediyeler, milletin vergilerini kendi adamlarına ihale adı altında akıtıyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nun medya danışmanı Necati Özkan'ın, eliyle semirtilmesi kamuoyundaki sıcaklığını korurken, Şişli Belediyesi'nin karıştığı skandal, yandaşı doyurma çabalarının ne boyutlara geldiğini gözler önüne seriyor.

PKK VE HDP'Yİ BESLİYORLAR
CHP'nin arka bahçesi olarak bilinen Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı'nı (TÜSES), Şişli Belediyesi, kuruma özel ihalelerle adeta sübvanse ediyor. CHP'li Muammer Keskin'in yönettiği Şişli Belediyesi'nin açtığı "2020-2024 Stratejik Plan ve 2020 Performans Programı Kapsamında Mesleki Eğitim ve Süreç Yönetimi" hizmet alım ihalesindeki usulsüzlükler kamu vicdanını yaralıyor.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ
İhaleye tek başına çağrılan TÜSES'e sözde pazarlık usulüyle tam tamına 276 bin liralık ihale adeta peşkeş çekiliyor. Aynı hizmeti verebilecek onlarca kurum olmasına rağmen, CHP'ye oldukça yakın bir vakfa, adeta yangından mal kaçırılırcasına ihalenin verilmesi ise tepki çekiyor.

Sonu baştan belli göstermelik bir ihaleyle, CHP adına çalışmalar yürüten bir vakfın paraya boğulması, zihniyetlerinin kirliliğini de gözler önüne seriyor. dönemi boyunca, sürekli olarak haktan ve hukuktan bahseden CHP Genel Başkanı 'nun, partisine bağlı belediyelerdeki usulsüzlükleri ise seyretmekten öteye gitmemesi söylemlerinin samimiyetsizliğini tescilliyor.

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