Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:36

Bunu yapmak için fabrikadaki işini btı! Şimdi 200 bin TL kazanıyor!

’da bir fabrikada çalışan 32 yaşındaki , 9 yıl önce hobi olarak başladığı orman tavuğu olarak da bilinen ‘Brahma’ cinsi horoz ve tavuk besiciliği için işini btı. Beslediği horozlarla katıldığı yarışmalarda birincilikleri bulunan Bilgi, geçen yıl sattıpı tavuk, horoz ve yumurtalardan tam 200 bin lira kazandığını söyledi.

Manisa'da yaşayan Emrah Bilgi'nin (32), 9 yıl önce hobi amaçlı aldığı 'orman tavuğu' olarak da bilinen 'Brahma' cinsi horoz ve tavukları, geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasındaki işini de bırakan, beslediği horozlarla katıldığı güzellik yarışmalarında birincilikleri bulunan Bilgi, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalardan toplam 200 bin lira kazandığını belirterek, "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35 ile 40 liradan satılıyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBunu yapmak için fabrikadaki işini bıraktı! Şimdi 200 bin TL kazanıyor!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri