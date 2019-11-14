Manisa'da yaşayan Emrah Bilgi'nin (32), 9 yıl önce hobi amaçlı aldığı 'orman tavuğu' olarak da bilinen 'Brahma' cinsi horoz ve tavukları, geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasındaki işini de bırakan, beslediği horozlarla katıldığı güzellik yarışmalarında birincilikleri bulunan Bilgi, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalardan toplam 200 bin lira kazandığını belirterek, "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35 ile 40 liradan satılıyor" dedi.