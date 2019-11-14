Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını, dönüş yolunda gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide anlattı. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan bir tanesi de Mazlum Kobani ile ilgili CIA belgesi oldu.







"SİZE CIA'NIN BELGESİNİ VERİYORUZ"

Erdoğan uçakta gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen "Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?" sorusunu yanıtladı.







Başkan Erdoğan, söz konusu belge için "Tabi bu gizli bir belge. CIA Ferit Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de "Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz" dedik." ifadelerini kullandı.

TRUMP VE SENATÖRLERE O VİDEO İZLETİLDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere izlettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, videoya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'daki görüşmede Başkan Trump ve ABD'li senatörlere izletilen video. Videoda 'Mazlum Kobani' kod adlı teröristin işlediği katliamlar detaylarıyla anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un İngilizce altyazıyla paylaştığı videoda, son yıllarda Aynularab'da (Kobani) düzenlenen terör saldırılarının arkasında olan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in işlediği katliamlardan örnekler yer alıyor.





MAZLUM KOBANİ KİMDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak arandığı da belirtildi. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.

KATLİAMLARI KİTAP YAPMIŞ

28 yıldan beri terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Şahin, 1991-1996 yıllarında Hakkâri kırsalında sözde Cilo eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili olarak hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şahin, 1997-2003 yıllarında PKK'nın Avrupa sorumluluğunu da üstlendi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için yoğun diplomasi yürüttü. Teröristin "Şahin Günlüğü" adında bir de kitabı bulunuyor.





SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ

Terörist Şahin 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti. Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi. Şahin'in adı MİT, polis ve jandarma kayıtlarıyla Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılıklarının UYAP üzerinden daimi aramaya aldığı teröristler arasında yer alıyor.





O saldırılardan bazıları:

10 Temmuz 2005: Çeşme'de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralanması.

16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılarak 6 kişinin şehit edilmesi.

29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin sehit edildiği, 87 kişinin yaralandığı saldırı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin şehit edilmesi, 154 kişinin yaralanması.

20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 polisin yaralanması.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısı.

20 Eylül 2011: Ankara Kumrularda 5 kişinin şehit olduğu, 34 kişinin yaralandığı saldırı.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğu, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması

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