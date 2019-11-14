İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir." denildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da ikamet etmekte olan Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili olarak bazı basın yayın organları ile görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. " denildi.





14 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in soruşturması çok yönlü devam ediliyor. Mesurier'in Büyükada'daki evinde çalışan iki çalışanın ifadesinin alınmasından sonra ofiste çalışanlar da emniyete çağrıldı. Polis, Mesurier'in eşi Winber'den ofiste çalışan kişilerin isimlerini istedi.

TEK TEK ÇAĞIRILDILAR

Ofiste çalışanlar tek tek Cinayet Büro Amirliği'ne çağrıldı. Çalışanların tanık olarak ifadeleri alındı. Çalışanlarla birlikte civarda bulunan bazı kişilerin de yer aldığı toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.