Gazeteci Hilal Kaplan'ın ABD Başkanı Trump'a sorduğu soru basın toplatısına damga vurdu. Kaplan Trump'a "Obama'nın kusurlu dış politikasını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplarla ortak ettirmekti. Siz ABD- Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz ancak YPG'nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray'a davet ettiniz.
TRUMP CEVAP VEREMEDİ
Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye'de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti. Trump, Kaplan'ın sorusunu yanıtlayamadı.
HİLAL KAPLAN'IN SORUSU TÜRKİYE DÜŞMANLARINI ÇILDIRTTI
Hilal Kaplan'ın Trump'a yönelttiği bu zor soru Türkiye düşmanlarını çıldırttı. Sosyal medya üzerinden kara propagandaya başlayan FETÖ ve PKK sempatizanları, bu tarihi gezide de Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri durmadı.
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BRAVO KAPLAN A NEDE OLSA 1 TÜRK DAMARDAN GİRMESİNİ BİLİYOR TEBRİKLER DİŞİ KAPLAN...........................................
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