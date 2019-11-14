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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:53

'dan Trump'a zor soru: "'yi hala ’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?"

’de gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrasında yapılan basın toplantısına Sabah gazetesi yazarı ’ın sorusu damga vurdu. Kaplan, Trump’a, “’nin liderini kod adlı bir kişiyi ’a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi ’de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Trump’ın Hilal Kaplan’ın bu sorusunu yanıtlamaması dikkat çekti.

Gazeteci 'ın Başkanı Trump'a sorduğu soru basın toplatısına damga vurdu. Kaplan Trump'a "'nın kusurlu dış politikasını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplarla ortak ettirmekti. Siz ABD- ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz ancak 'nin liderini kod adlı bir kişiyi 'a davet ettiniz.

TRUMP CEVAP VEREMEDİ
Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye'de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti. Trump, Kaplan'ın sorusunu yanıtlayamadı.

HİLAL KAPLAN'IN SORUSU TÜRKİYE DÜŞMANLARINI ÇILDIRTTI
Hilal Kaplan'ın Trump'a yönelttiği bu zor soru Türkiye düşmanlarını çıldırttı. Sosyal medya üzerinden kara propagandaya başlayan ve sempatizanları, bu tarihi gezide de Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri durmadı.

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KARTAL KARTAL

BRAVO KAPLAN A NEDE OLSA 1 TÜRK DAMARDAN GİRMESİNİ BİLİYOR TEBRİKLER DİŞİ KAPLAN...........................................

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cevapla 14.11.2019 11:20
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