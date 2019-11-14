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  • 14.11.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:28

Başkan Erdoğan, 'de kendisine "I love you man" diyen kişiye İngilizce yanıt verdi

Başkan Erdoğan, dün akşam Başkanı 'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası temaslarına devam eden Erdoğan bir camiye gitti. Camide kendisine "I love you man" diyen adama Erdoğan "Thank you. I love you" diyerek cevap verdi.

Dünyanın yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkanı Trump'ın görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. 'daki görüşmesini bitiren Erdoğan, Amerika'daki temaslarına devam ederken, camide sevgi seliyle karşılaştı. Camide bir kişinin "I love you man" diyerek fotoğraf çekilmesine, Erdoğan, "Thank you. I love you" diyerek karşılık verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Başkan Erdoğan'a gösterilen yakın ilgi ve Başkan Erdoğan'ın sevgi gösterilerine "I love you" şeklinde İngilizce yanıt vermesi sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu video, günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

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BU VATAN KUTSALDIR. BU VATAN KUTSALDIR.

EY CAMAATİ MÜSLİMİN DUYUN DUYMAYAN KALMASIN ,TAYYİP AYNADIR ,SEVEN İÇİNİN GÜZELLİĞİNDEN SEVER ,SEVMEYENDE TAM TERSİ DURUM VARDIR. BU ADAMI SEVMEMEK OLUR ŞEY DEĞİL ,ÜLKEMİZİ NERELERDEN ALDI ,NEREYE GETİRDİ .ALLAH C.C HERKESİN NOTUNU VERİYOR ,BİZLER OYUN OLSUN DİYE YARATILMADIK.

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cevapla 14.11.2019 12:07
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