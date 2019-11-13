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  • 13.11.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 13:01

Son dakika: tutuklandı!

'nün "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine dün gözaltına alınan , adliyeye sevk edilmişti. Ahmet Altan'ın tutklandığı bildirildi.

Ahmet Altan tutuklandı!

'deki evinde dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan, sağlık kontrolünden geçirildi.

, daha sonra Çağlayan'daki 'na götürüldü. Adliyeye sevk edilen Ahmet Altan'ın mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

SÜREÇ
Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan'ın, İstanbul 26. 5 Kasım'da şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altan'ı Kadıköy Göztepe'deki evinde gözaltına aldı.

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