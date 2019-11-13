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  • 13.11.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 11:35

açıkladı! Artık o belge de e-Devlet'ten alınacak

Doçent unvanı alan veya almaya hak kazanan adaylar, doçentlik belgelerini e-Devlet kapısı üzerinden edinebilecek. 'ten gelen açıklamada düzenlemenin faaliyete geçirildiği bildirildi.

Artık o belge de e-Devlet'ten alınacak

Yükseköğretim Kurulu'ndan () yapılan yazılı açıklamada, "Dijitalleşen YÖK" mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemelerin hayata geçirildiği ifade edildi.

Dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine de çalışmalar yürütülerek birçok yeniliğe imza atıldığı belirtilen açıklamada, Online Tanıma ve Denklik Başvurusu, YÖK Atlas, YÖK Akademik, Üniversite e-Kayıt, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil gibi hizmetlerin e-Devlet kapısı üzerinden yapılabildiği hatırlatıldı.

Üniversiteler arası Kurul (ÜAK) tarafından düzenlenen doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK'ün bir süre önce başlattığı çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, doçent unvanı alan veya almaya hak kazanan adayların "https://www.turkiye.gov.tr"ne giriş yaparak belgelerini alabilecekleri kaydedildi.

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