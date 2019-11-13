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Ahmet Altan gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

Ahmet Altan gözaltına alındı
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

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