Ahmet Altan gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Ahmet Altan hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
- Güncel
- 13.11.2019
- Gazete
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