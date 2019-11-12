Başkan Erdoğan'ın ilk fidanı dikerek başlattığı "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar seferberliğe katılarak milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu.



BİR DİKİLİ AĞACI OLMAYANLAR REKOR KIRAN KAMPANYAYI HEDEF ALDI

Her fırsatta yeşilden duyar kasan, birkaç ağacı bahane ederek ülkeyi adeta kaosa sürükleme peşine düşen bazı çevreler, milyonlarca fidan dikilmesi etkinliğine destek vermek şöyle dursun bir de gölge düşürme peşine düştüler.



YEŞİLE İLK BALTA YARKADAŞ'TAN!

Milyonlarca fidanın toprakla buluşması etkinliğine ilk balta vurmak isteyen isim CHP'li Barış Yarkadaş oldu. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" projesini, "O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak" diyerek eleştirmeye kalktı.











TÜRKİYE'NİN YEŞİL GELECEĞİNE BİR BALTA DA CUMHURİYET'TEN

Türkiye'nin daha yeşil bir geleceğe sahip olması projesine ket vurama peşine düşmek isteyenlerden bir diğeri de Cumhuriyet Gazetesi oldu. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Sena Yaşar imzalı "11 milyon fidan aldatmaca" adlı yazıda "Fidan, nemli toprağa dikilirse tutar. Oysa biz son 10 yılın en kurak kasım ayını yaşıyoruz. 11 milyon ağaç kampanyası, bugüne dek yapılan talanı kapatmak için aldatmacadır" sözleriyle Guiness rekoru kıran kampanya karalanmaya çalışıldı.







KAMPANYAYI HEDEF ALAN BİR BAŞKA GAZETE: BİRGÜN

Tarihi kampanyayı hedef alan bir diğer gazete de Birgün Gazetesi oldu. Birgün'de yer alan Demet Sargın imzalı "Orman Bakanlığı'nın talimatı ile yurt genelinde 11 milyon fidan dikildi" başlıklı haberde "Bir ağaçlandırma kampanyası için doğru bir zaman değil. Yağmurun yağması toprağın ne çok ıslak ne de kuru olmaması gerekirdi. Kasım itibariyle fidan dikimine başlar ormancılar ama artık iklim krizi var. Hava koşulları değişti, hâlâ yağış yok. Toprak uygun değil." ifadelerine yer verildi.



ASILSIZ İDDİALAR BİR BİR YALANLANDI

Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle "bir dikili ağacı olmayan şahısların" asılsız iddiaları bir bir yalanlandı.

Barış Yarkadaş'ın fidanlar tutmayacak iddiası üzerine canlı yayına bağlanan Orman Genel Müdür Bekir Karacabey, "Fidan dikme ayı Kasım ayıdır. Ülkemiz için fidan dikilmesi acısından ideal bir aydır. Bu bilimsel olarak da kesin olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

Program moderatörü Mehmet Akif Ersoy ise, "Barış Yarkadaşın canlı yayında söylediği 11 milyon fidanın 9 milyonu heder olacak sözünün bir gerçekliği yok." dedi.







ODTÜ'DE KASIM AYINDA AĞAÇLANDIRMA SEFERLERBİĞİ

"Kasım ayı fidan dikme ayı değildir" iddialarını yetkililerin açıklamalarının yanında çürüten bir başka etken de ODTÜ'nün gerçekleştirdiği ağaçlandırma seferlerliği oldu. ODTÜ'nün sitesinde de yer alan bilgilerde açıkça görülebileceği gibi Kasım ayında ODTÜ ve Orman Genel Müdürlüğü ortaklaşa ağaçlandırma seferberliği başlattı.







21 KASIM 2016 İMAMOĞLU FİDAN DİKTİ

Yarkadaş ve CHP yandaşı gazeteleri yalanlayan bir başka etken yine bir CHP'li oldu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 21 Kasım 2016'de öğrenciler ile birlikte fidan diktiği ve fidanlara can suyu verdiği ortaya çıktı.







GÜRSEL TEKİN DE KATILDI

İmamoğlu'nun 20 Kasım tarihli bir başka paylaşımında yine bir başka CHP'li Gürsel Tekin'in de kasım ayındaki fidan dikme etkinliğine katıldığı görülüyor.



ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan da her fırsatta yeşil üzerinden duyar kasarak icraate gelince dikilecek fidanları bile baltalama peşine düşen çevreleri hedef almış ve

"Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalktı. Haftalarca şehirleri ateşe verip milletin malını mülkünü yağmalamışlardı. O zaman ağaç diye haykıranlara şimdi nerede, hiç biri ortada yok. Bir dikili ağaçları bile yok." ifadelerini kullanmıştı.

PKK'NIN ORMAN KATLİAMLARINA SESSİZLER

Her fırsatta "çevreci" kaygılar kisvesi altında vandalizme sahip çıkan, Gezi Parkı olaylarında sözde birkaç ağaç için kaos peşinde koşan , ODTÜ'de polisimize küfür edenlerle omuz omuza yürüyen CHP, PKK'nın üstlendiği yüzlerce orman yangını için tek kelime etmedi.



TAKVİM.COM.TR

