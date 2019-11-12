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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:32

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu 50 bin TL manevi ödeyecek

Son dakika haberine göre Başkan 'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018 tarihinde Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 50 bin liralık manevi ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Erdoğan'ın avukatı duyurdu

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren açıklamaları nedeniyle 50 bin liralık ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Aydın, "Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti." dedi.

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