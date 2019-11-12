Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren açıklamaları nedeniyle 50 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Aydın, "Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu, 17.07.2018 tarihli grup toplantısında, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil eden söylemleri nedeniyle, 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti." dedi.