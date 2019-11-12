11 Kasım Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile tarih yazdık

Milletimiz bugün tarih yazıyor. Bundan sonra her 11 Kasım'da fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacağız.Ağaç bahanesiyle şehirleri talana kalkanlar bugün ortada yok. Çünkü dertleri ağaç değil, Türkiye 'yi çıra gibi yakmaktı.Erdoğan, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti. Her yıl aynı gün, saat 11.11'de fidan dikme törenleri yapılacağını söyledi.

dün dünyaya örnek olacak bir rekora imza attı... Başkan Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen '' isimlidikimi etkinliğini saat 11.11'de Ankara'da başlattı. Önemli açıklamalar yaptı:milyon fidanı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır.nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugünyetkilileri tarafından'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler'ı saatler de'i gösterdiğinden fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi.Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede?. Dikili ağaçları yok.derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik.çağ atlattık.İstanbul'dayaptığımıztemel atmatörenlerisaymakla bitmez. Birileri birönceki dönem hazırlıklarıtamamlanan ileri biyolojikarıtma tesisi için şu gaflete bakıntöreni yapıyor.Tiynetlerine uygun şekilde temelatmama töreni düzenlemişler.Erdoğan, bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.Genci, yaşlısı, çocuğu dün 81 ilde fidan dikti.