11 Kasım Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile tarih yazdık

Milletimiz bugün tarih yazıyor. Bundan sonra her 11 Kasım'da fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacağız.
Ağaç bahanesiyle şehirleri talana kalkanlar bugün ortada yok. Çünkü dertleri ağaç değil, Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı.
11.11.11 AĞAÇ GÜNÜ
Erdoğan, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti. Her yıl aynı gün, saat 11.11'de fidan dikme törenleri yapılacağını söyledi.
HEDEF YEŞİL TÜRKİYE! ONLAR YAKTILAR BİZ DİKTİK
Türkiye, dün dünyaya örnek olacak bir rekora imza attı... Başkan Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' isimli 11 milyon fidan dikimi etkinliğini saat 11.11'de Ankara'da başlattı. Önemli açıklamalar yaptı:
11 milyon fidanı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır.
GELECEĞE nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı saatler de 11.11'i gösterdiğinden fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.
GEÇMİŞTE birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok.
BUNLARIN derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik.
İSTANBUL'A ÇAĞ ATLATTIK
İstanbul'a çağ atlattık. İstanbul'da yaptığımız temel atma törenleri saymakla bitmez. Birileri bir önceki dönem hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.
Erdoğan, bugün ABD'ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.
Genci, yaşlısı, çocuğu dün 81 ilde fidan dikti.
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