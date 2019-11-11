

Eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında fiden dikme etkinliği eleştirirken fena rezil oldu.

Barış Yarkadaş canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

CANLI YAYINDA YALAN ÜSTÜNE YALAN

Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlarla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerinde 11 milyon fidan diktiler. O zaman acı bir gerçeği söyleyeyim. O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak. Bugün o fidanların yüzde 90'ı boşuna dikildi. Çünkü fidan dikme ayı kasım ayı değildir. Fidan dikme ayı Mart ayıdır, Nisan ayıdır.





"FİDAN DİKME AYI KASIM AYIDIR"

Barış Yarkadaş'ın fidanlar tutmayacak iddiası üzerine canlı yayına bağlanan Orman Genel Müdür Bekir Karacabey, "Fidan dikme ayı Kasım ayıdır. Ülkemiz için fidan dikilmesi acısından ideal bir aydır. Bu bilimsel olarak da kesin olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

Program moderatörü Mehmet Akif Ersoy ise, "Barış Yarkadaşın canlı yayında söylediği 11 milyon fidanın 9 milyonu heder olacak sözünün bir gerçekliği yok." dedi.



