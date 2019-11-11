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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 14:37

Son dakika! duyurdu: Terör örgütü son 24 saatte19 taciz/saldırı gerçekleştirdi

'ndan yapılan son dakika açıkmasında " tarafından tesisine yönelik mevcut mutabakatlara uyulurken, /’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." denildi.

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 saldırı!

, Barış Pınarı Harekât bölgesinde /'li teröristlerin son 24 saatte havan, ve drone'larla toplam 19 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi" denildi.

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