Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
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