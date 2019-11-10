Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.11.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 12:47

MSB duyurdu: "'lar tarafından son 24 saatte 16 taciz gerçekleştirildi"

, " bölgesine /'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

MSB: Son 24 saatte 16 taciz gerçekleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

/'li teröristlerin bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB duyurdu: "PKK'lar tarafından son 24 saatte 16 taciz gerçekleştirildi"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri