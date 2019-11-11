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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 13:24

ABD'nin eski BM Büyükelçisi 'den Trump itirafı!

ABD’nin eski BM Büyükelçisi , gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Haley, BM Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde eski ve 'nin kendisini Trump’ın bazı talepleri karşısında direnmesini istediklerini söyledi.

ABD'nin eski BM Büyükelçisi Nikki Haley'den Trump itirafı!

ABD'nin eski , eski ve 'nin kendisini Trump'ın bazı taleplerine direnmesi tavsiyesini verdiklerini iddia etti. Haley, Tillerson'ın, "Trump eğer dizginlenmezse insanlar ölebilir" dediğini de savundu.

Anılarını kaleme aldığı bir kitap çıkarmaya hazırlanan Haley, iki eski üst düzey yetkiliden ABD Başkanı 'ı "geçiştirme" tavsiyesi aldığını öne sürdü.

Nikki Haley, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin kendisini bu şekilde hareket etmeye ikna etmeye çalıştığını savundu.

"İNSANLAR ÖLEBİLİR"
Haley, Tillerson ve Kelly'nin kendisi ile yaptığı konuşmada, Trump'ın bazı taleplerine direnmesi tavsiyesini verdiklerini iddia etti.

Haley, ikilinin bu tavırlarını "asilik yapmıyoruz, ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz" diye açıkladıklarını da öne sürdü.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley, Tillerson'ın, "Trump eğer dizginlenmezse insanlar ölebilir" dediğini de savundu.

gazetesi ile paylaşılan kitaptaki iddialara ilişkin Tillerson henüz bir açıklama yapmadı.

Kelly ise iddialar ile ilgili olarak CBS televizyonuna, "Eğer kitapta bahsedilen direnişten kasıt, ABD Başkanı Trump'ın karar almadan önce tüm artı ve eksilerini bilmesini sağlayacak bir süreci devreye sokmak ise, evet suçluyum" açıklamasını yaptı.

With All Due Respect (Tüm saygımla) isimli kitaba ilişkin Donald Trump'tan ise başarı dileyen bir mesaj geldi.

Trump Twitter hesabından, "İyi şanslar Nikki" yazan bir mesaj paylaştı.

CBS'e kitaptaki iddialara ilişkin konuşan Haley, "Bunları bana söylemek ve planlarına katılmamı istemek yerine düşüncelerini, Başkan ile paylaşmalılardı" dedi.

47 yaşındaki Haley, Kelly ve Tillerson'ın ricasını "tehlikeli ve çirkin" olarak değerlendirdiğini, bunun anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Haley, 2018 yılı Ekim ayında ani bir kararla Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevinden istifa etmişti.

kökenli göçmen bir aileden gelen Nikki Haley, seçim kampanyasının başında Donald Trump'ı eleştirmiş bir isimdi.

Nikki Haley, Aralık 2017'de yaptığı bir açıklamada da, Trump'ı cinsel saldırıyla suçlayan kadınlara "kulak verilmesi gerektiğini" söylemişti.

Haley geçmişte yaptığı bir açıklamada da Trump'ın söyleminin bir dünya savaşını tetikleyebileceğini belirtmişti.

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