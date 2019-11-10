24 saatte 8 saldırı

TSK tarafından barış koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik tacizleri sürüyor... Kalleşler, son 24 saatte; havan, roket ve keskin nişancı atışıyla bölgeye 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdi.
- Güncel
- 10.11.2019
- Gazete
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