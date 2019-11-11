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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 17:40

tutulması nedir? İşte

11 Kasım tutulması ve Merkür retrosu Türkiye'den izlenebilecek. Bu önemli doğa olayı sonrasında burçlara etkisi özellikle merak ediliyor. , , , Koç, , , , Kova, , Başak ve burçlarına etkisi ve detayları haberimizde yer almaktadır. Merkür, 30 Ekim’de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım’dan itibaren geri hareketine başladı. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım’a kadar da devam edecek. Merkür astrolojide iletişimi, zamanı ve haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemin habercisi olabilir. İşte ve yorumları

Merkür tutulması Merkür retrosu burçlara etkisi!

11 Kasım Merkür tutulması Merkür retrosu burçlara etkisi oldukça yakından merak ediliyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemin habercisi olabilir. Merkür gerilemesiyle birlikte teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burçları yorumları haberimizde yer almaktadır.

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşen Merkür tutulması 2003, 2006, 2016 tarihlerinde tutulmuştu. Tutulma 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek. Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek. Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194'ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

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