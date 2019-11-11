11 Kasım Merkür tutulması Merkür retrosu burçlara etkisi oldukça yakından merak ediliyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemin habercisi olabilir. Merkür gerilemesiyle birlikte teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Yay, Aslan, Akrep, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Kova, Oğlak, Başak ve Terazi burçları yorumları haberimizde yer almaktadır.

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşen Merkür tutulması 2003, 2006, 2016 tarihlerinde tutulmuştu. Tutulma 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek. Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek. Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194'ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

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