Merkür, Pazartesi günü Dünya’ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak! Gözlerinize dikkat edin!
Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Güneş sisteminin en küçük ve en hızlı gezegeni Merkür, Pazartesi günü Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak! Uzay meraklıları bu ilginç gökyüzü olayını takip belli bölgelerden takip edebilecek. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Merkür'ün bir sonraki geçişinin ise 13 Kasım 2032'de olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletler ile güneşe doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.
Tüm dünya büyük bir heyecanla Pazartesi gününü bekliyor. Gözler, pazartesi günü Merkür'ün üzerinde olacak. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde saat 15:40'tan itibaren güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar etkinlik sürecek. Bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, katılımcılara bilgilendirme yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözlerimiz, pazartesi günü Merkür'de olacak! En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Uzay meraklılarını bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş, 13 Kasım 2032'de.." diye yazdı.
IŞIK AZALMASI OLMAYACAK
Merkür'ün geçişi; Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen, Türkiye'de ise, öğleden sonra başlayıp günbatımına kadar gözlemlenebilecek. Bu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş'te de bir ışık azalması meydana gelmeyecek.
Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde Venüs ve Uranüs saat yönünün ters istikametinde dönüyorlar
UZMANLAR BİLGİLENDİRME YAPACAK
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Bilim Toplum Merkezi'ndeki gözlem, 15:30'da başlayacak. Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar sürecek. Canlı gözlem yayını, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndan halka, öğrencilere ve basına açık olarak takip edilebilecek. Gözlem sırasında uzmanlar, katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Bilim Toplum Merkezi'ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Bu nedenle bireysel gözlem yaptırılması mümkün olamayacak.