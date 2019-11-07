Merkür, Pazartesi günü Dünya’ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak! Gözlerinize dikkat edin!

Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek. Güneş sisteminin en küçük ve en hızlı gezegeni Merkür, Pazartesi günü Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak! Uzay meraklıları bu ilginç gökyüzü olayını takip belli bölgelerden takip edebilecek. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Merkür'ün bir sonraki geçişinin ise 13 Kasım 2032'de olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, filtresiz dürbün veya teleskop gibi optik aletler ile güneşe doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısında bulunuyor.

07.11.2019 13:58 - Son Güncelleme: 07.11.2019 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





