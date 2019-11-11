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  • 11.11.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 17:05

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Temaslar kapsamında, başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır." denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı , Amerika Birleşik Devletleri () Başkanı ' daveti üzerine yarın ABD'ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek ve gerçekleşecek heyetler arası görüşmeye mevkidaşıyla birlikte başkanlık edecek.



ABD'Lİ İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK
Açıklamaya göre, görüşmelerde ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı.

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