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  • 11.11.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:55

: 2020 kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milyonlarca müslüman için açıklamaları yakından takip ediyor. 2019 yılı haccı için çekilen kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım'da tarafından otomatik olarak yapılıyor. İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise 2020 hac kayıtları; 11 Kasım’da başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden hac kayıtları ile ilgili detayları açıklıyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar bu tarihlere bakarak başvurularını gerçekleştiriyorlar.

Diyanet: 2020 Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Hac kayıtları ne zaman sorusu 2019 yılı için araştırılıyor. Diyanet hac başvuruları kayıtları, kayıt yenileme nasıl yapılır? Vatandaşlar hac kayıtları ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımız "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

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