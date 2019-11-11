Hac kayıtları ne zaman sorusu 2019 yılı için araştırılıyor. Diyanet hac başvuruları kayıtları, kayıt yenileme nasıl yapılır? Vatandaşlar hac kayıtları ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımız "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

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