Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan yönetmleik değişiklileri ile bekçi alımı başvuru şartlarında değişiklik yapılmıştı. Yapılan değişiklikler ile 2020 yılında alınacak bekçi başvuru şartları da netleşmiş oldu. Henüz 2020 yılında alınacak bekçi sayısı belli olmamakla birlikte 2020 yılı bekçi ilanının ne zaman yayınlanacağı da henüz belli değil. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bekçi alım başvuru şartları arasında kadın bekçi adaylarını da yakından ilgilendiren bir değişiklik bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ve başvuru değişiklikleri, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da duyuru olarak yayınlandı. Bekçilik başvurusunda istenen evraklar listesi incelendiğinde kadın bekçi detayı göze çarpıyor. Bekçilik başvurusunda istenen evraklar arasında "Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge" ibaresinin eklenmesi kadın bekçi alımının önünü açmış bulunuyor.

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